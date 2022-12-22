الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 02:47 م

تامر حسني يهنئ نور إيهاب بالخطوبة برسالة طريفة

414907_0


الوكيل الإخباري-بعد إعلان الفنانة الشابة نور إيهاب خطوبتها في مفاجأة أعدها لها خطيبها الفنان الشاب نور بدر وأصدقاؤهما، قام عدد كبير من النجوم بتهنئة العروسين بالخطوبة السعيدة، إلا أن الفنان تامر حسني كانت له بصمة مغايرة في التهنئة، حيث وجه رسالة طريفة للعروسين.

ونشر تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة للعروسين وعلق عليها برسالة طريفة يهنئهما بالخطوبة.

اضافة اعلان


وقال تامر: "أحلى حاجة أن أغنية يا نور عيني هتبقى اتغنت باسميكوا انتوا الاثنين أحلى نور ونور في الدنيا ألف مبروك لأحدث وأجمل لامبتين في مصر ربنا يحفظكم حبايب قلبي". " لها "

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
321303720_966443797572300_5988922629297928827_n

محمد صبحي ينعى منتج أعماله بكلمات مؤثرة

image (1)

مصدر يكشف نص التحقيقات كامل بقضية منة شلبي

elaosboa59032-1

نجوم الفن يدعمون مستشفى سرطان في مصر مهدد بالاغلاق

380804_0

الفنانة صابرين تؤكد طلاقها

328118-نور-بدر-ونور-ايهاب-(2)

بعد دورهما بمسلسل " الا أنا " .. نور ايهاب ونور بدر يعلنان خطوبتهما

740156_1655843620

اليسا تعتزل تويتر وتوضح السبب !

أخبار متعلقة
328118-نور-بدر-ونور-ايهاب-(2)

بعد دورهما بمسلسل " الا أنا " .. نور ايهاب ونور بدر يعلنان خطوبتهما

Capture

تامر حسني يتوقع هدف المغرب قبل تسديده .. شاهد

من-هو-الفنان-غسان-مسعود

دموع الفنان غسان مسعود خلال حفل خطوبة ابنته تتصدر الترند .. فيديو