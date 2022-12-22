تامر حسني يهنئ نور إيهاب بالخطوبة برسالة طريفة

الوكيل الإخباري-بعد إعلان الفنانة الشابة نور إيهاب خطوبتها في مفاجأة أعدها لها خطيبها الفنان الشاب نور بدر وأصدقاؤهما، قام عدد كبير من النجوم بتهنئة العروسين بالخطوبة السعيدة، إلا أن الفنان تامر حسني كانت له بصمة مغايرة في التهنئة، حيث وجه رسالة طريفة للعروسين.



ونشر تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة للعروسين وعلق عليها برسالة طريفة يهنئهما بالخطوبة.

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وقال تامر: "أحلى حاجة أن أغنية يا نور عيني هتبقى اتغنت باسميكوا انتوا الاثنين أحلى نور ونور في الدنيا ألف مبروك لأحدث وأجمل لامبتين في مصر ربنا يحفظكم حبايب قلبي". " لها "

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