كيف علق مصطفى قمر على تقليد تامر حسني له في احدى الاعلانات ؟

الوكيل الإخباري-
علق الفنان مصطفى قمر، على تقليد الفنان تامر حسني له، في إعلانه الأخير، إضافة إلى تقمصه لعدة شخصيات فنية أخرى. اضافة اعلان
وقال مصطفى قمر خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، أنه أُعجب بإعلان تامر حسني للغاية، حيث قال: "قبل ما تامر يعمل الإعلان سألني وقال لي هفرجيك على حاجات، ولو في حاجة مش عجباك قولي عشان نظبطها، ولكن قُلت له الفكرة حلوة وعجباني، ولما شُوفت الإعلان ضحكت واتبسطت وقولتله هايل جدا ومُبدع".
وطرح الفنان تامر حسني منذ فترة؛ إعلان لإحدى شركات الاتصال، حيث تقمّص به شخصيات 4 فنانين، وهم الفنان عبد الباسط حمودة، بهاء سلطان، مصطفى قمر، ومطرب الراب مروان موسى، وتفاعل مع الإعلان عدد كبير من الجمهور، خاصًة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنه من المقرر أن يُحيي الفنان مصطفى قمر؛ حفلًا غنائيًا يوم 30 ديسمبر الجاري في كايرو جاز، ضمن موسم حفلات رأس السنة. " نواعم
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