تامر حسني يتوقع هدف المغرب قبل تسديده .. شاهد

الوكيل الإخباري-انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقطع فيديو للفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وابنتهما وهم يشاهدون مباراة المغرب والبرتغال من الملعب والتي انتهت بفوز المغرب بهدف.

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وظهر تامر في الفيديو وهو يوجه كلامه إلى زوجته مؤكداً لها أن المغرب سوف يحرز هدفاً في الهجمة التي يشنها على مرمى خصمه البرتغال ليحرز لاعبو المغرب بالفعل الهدف وسط فرحة الجميع وصراخ تامر وهو يردد "أنا قولت هيجيبوا جول".



ونشر تامر على حسابه بـ"إنستغرام" صورة من داخل استاد المباراة بصحبة زوجته المغربية بسمة بوسيل وابنته، وعلق على الصورة قائلا: "كل ما انزل فيديو من الماتش بيتقفل عشان حقوق الملكية لكأس العالم كنت مصور وأنا داخل الاستاد مع الجماهير بتوقع الجول وفعلًا حصل وفرحنا كلنا زي ما كل الناس فرحت".



وتابع: "زي ما كل مصر فرحت والعالم العربي فرح لفوز أسود الأطلس انتصار المغرب هو انتصار لكل العرب انتصار لحاجات كتير كمل يا مغرب مستنيين كأس العالم". "لها"

