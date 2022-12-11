الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

الملك يهنئ المغرب بتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأحد، 11-12-2022 01:00 م

تامر حسني يتوقع هدف المغرب قبل تسديده .. شاهد

Capture


الوكيل الإخباري-انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقطع فيديو للفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وابنتهما وهم يشاهدون مباراة المغرب والبرتغال من الملعب والتي انتهت بفوز المغرب بهدف.

اضافة اعلان


وظهر تامر في الفيديو وهو يوجه كلامه إلى زوجته مؤكداً لها أن المغرب سوف يحرز هدفاً في الهجمة التي يشنها على مرمى خصمه البرتغال ليحرز لاعبو المغرب بالفعل الهدف وسط فرحة الجميع وصراخ تامر وهو يردد "أنا قولت هيجيبوا جول".

ونشر تامر على حسابه بـ"إنستغرام" صورة من داخل استاد المباراة بصحبة زوجته المغربية بسمة بوسيل وابنته، وعلق على الصورة قائلا: "كل ما انزل فيديو من الماتش بيتقفل عشان حقوق الملكية لكأس العالم كنت مصور وأنا داخل الاستاد مع الجماهير بتوقع الجول وفعلًا حصل وفرحنا كلنا زي ما كل الناس فرحت".


وتابع: "زي ما كل مصر فرحت والعالم العربي فرح لفوز أسود الأطلس انتصار المغرب هو انتصار لكل العرب انتصار لحاجات كتير كمل يا مغرب مستنيين كأس العالم". "لها"

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
987498_original

طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً بمقطع فيديو ..شاهد

1111

من هم الفنانات العربيات الأكثر استماعاً في دول العالم ؟

عمر-كمال-2

ما سبب ايقاف عمر كمال عن الغناء ؟

main_image5c620b0e1e83e

فنانة تعلن عن اصابتها بالسرطان -صورة

2 (4)

محمد هنيدي يشيد بأداء اثنين من لاعبي المنتخب المغربي خلال مباراة أمس

والي

أمانة والي تعلق على " باب الحارة "

أخبار متعلقة
185503

شاكيرا توجه رسالة للمنتخب المغربي