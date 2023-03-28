تامر حسني يردّ على تصريحات حسن شاكوش عن زفافه

الوكيل الإخباري- نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو لتصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال حلوله ضيفاً على برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناتَي "النهار" و"المحور"، والتي تحدث فيها عن تامر ورفضه أخذ أجر مقابل الغناء في حفل زفافه.

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وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "يا حبيبي يا حسن شكراً على كلامك الجميل ومليون مبروك وربنا يعينك ويكتبلك كل الخير أنت ومراتك ويكرمك ربنا بأجمل الأولاد".



وتابع تامر حديثه شاكراً بسمة وهبة بالقول: "كل الشكر للإعلامية الكبيرة الجميلة بسمة وهبة، ألف شكر على كلامك يا محترمة".



لها

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