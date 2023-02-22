تامر حسني يكشف تفاصيل حواره مع عمرو دياب في حفل زفاف أحمد عصام

الوكيل الإخباري- كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفنان عمرو دياب، أثناء حضورهما حفل زفاف الفنان أحمد عصام، معربًا عن سعادته بمقابلته ومؤكدًا أنه يكن له كل الحب والاحترام.

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وقال تامر حسني خلال لقائه، في برنامج The Insider بالعربي، إنه منذ فترة طويلة لم يلتق عمرو دياب، إذ أوضح: كان بقالنا سنين متقابلناش، وهو فنان كبير وأنا بحبه جدًا، وكل الناس عارفة إني بحبه، وهو كمان بيحبني اعتقد.



وأضاف: ممكن يكون الفانز فيه بينهم حماس شوية، لكن كنا بنفتكر أيام جميلة وقعدنا نفكر بعضنا بيها، كانت لحظة فيها أجيال وحب حقيقي، كل واحد فينا بيطلع وهو متأثر بالفنانين اللي قلبه، والواحد بيشوف مشوار عمر كبير عدى عليه.



وشهد حفل زفاف أحمد عصام عديد الأحداث، أبرزها غناء حماقي وماجد المصري أغنية الليلة يا سمرة مع محمد منير، بجانب غناء تامر حسني وعمرو دياب لأول مرة، حيث قدما أغنية يا أنا يا لأ، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وحرص العديد من نجوم الفن على حضور الحفل، منهم مصطفى قمر، هاني رمزي، طارق الإيباري، محمد منير، نسرين إمام، نهال عنبر، أحمد سعد، وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين.

القاهرة24

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