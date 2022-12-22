بعد دورهما بمسلسل " الا أنا " .. نور ايهاب ونور بدر يعلنان خطوبتهما

الوكيل الإخباري-تتحول قصص الحب في الأعمال الفنية بين أبطالها أحيانا إلى حقيقة، وهذا بالفعل ما حدث مع الفنانة الشابة نور إيهاب و الفنان الشاب نور بدر، حيث قدما سويا منذ عامين في حكاية أمر شخصي من مسلسل "إلا أنا" قصة شاب وفتاة تجمعهما علاقة عاطفية ويمران بأكثر من موقف خلال الأحداث حتى تتم خطبتهما في نهاية الحلقات، وعند طلب الزواج منها قال لها "أنا بحبك وعايز اتجوزك وأكمل حياتي معاكي".



وعرضت حكاية أمر شخصي، منذ عامين على قناة dmc، ومن بطولة شيري عادل و نهال عنبر و ميدو عادل و جمال عبد الناصر ونور إيهاب ونور بدر، ومن تأليف عمر عبد الحميد و إخراج محمود كامل.



ومساء الثلاثاء ، قدم الفنان الشاب نور بدر خاتم الخطوبة بشكل مفاجىء للفنانة الشابة نور إيهاب، في حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين من داخل وخارج الوسط الفني.



ونور بدر يشارك في بطولة مسلسل "العيلة دي" فكرة يسرى الفخراني، تأليف أماني التونسي، شاركت في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، يوسف عثمان، محمد أبو داوود، ضياء الميرغني، علا رامي، سلوى عثمان ومجموعة من الوجوه الجديدة.



فيما شاركت نور إيهاب مؤخرا في مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبد الحميد وبطولة خالد الصاوي، صابرين، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، محمد مهران.



اليوم السابع

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