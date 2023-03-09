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الخميس، 09-03-2023 06:35 ص

تدهور حاد يطرأ على صحة فنانة مصرية شابة مشهورة

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور والكاتب الصحفي خالد منتصر، التطورات الصحية للفنانة شيرين الطحان والتي دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القوات المسلحة في القاهرة.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب خالد منتصر: "قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان".


وأضاف: " مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا امل وفي انتظار تحقيق الطلب".


ويأتي ذلك بعد أن تعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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