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السبت، 12-08-2023 01:39 م

ترشيح فلورانس بيو لبطولة فيلم "Tangled" الواقعي

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الوكيل الإخباري- تشير التسريبات الواردة من استوديوهات ديزني إلى أن شركة الانتاج العالمية عاقدة على إطلاق نسخة واقعية من فيلمها الشهير "تانغلد"، المعروف بشخصية "روبانزل"، فور انتهاء إضراب العاملين في هوليوود.

وذكر موقع "آي أم بي دي" الإلكتروني أن ديزني تفكر جدياً في توظيف الممثلة فلورانس بيو لتكون نجمة الفيلم المقبل.

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وبيو ليست غريبة على أفلام ديزني، إذ سبق لها أن انضمت إلى عالم "مارفل" للأبطال الخارقين بشخصية شقيقة بطلة فيلم "الأرملة السوداء" في 2021.

 


ويشير التقرير إلى أن الفيلم لا يزال في مراحله المبكرة من التطوير، ولا يزال الاستوديو بانتظار انتهاء الإضرابات المستمرة ضمن نقابة الكتاب والممثلين في هوليوود، قبل السير قدماً في هذا المشروع.

 


يذكر أن فيلم "تانغلد" كان ناجحاً بشكل كبير عندما تم إطلاقه في 2010، وتجاوز إجمالي إيراداته 590 مليون دولار على مستوى العالم.


 




 

 


 

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