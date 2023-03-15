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الأربعاء، 15-03-2023 01:21 م

تركي آل الشيخ يتلقى هدية

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الوكيل الإخباري- أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه" في المملكة العربية السعودية عن تلقيه مقطوعة موسيقية كهدية من الموسيقار المصري هاني شنودة، بعد حفل تكريمه الضخم. 

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ونشر آل الشيخ فيديو المقطوعة عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" وعلّق عليه بقوله: "البوست هذا مهم بالنسبة لي وأرجو قراءته بتمعن. تلقيت اليوم هدية غالية جداً على قلبي... مقطوعة موسيقية من الموسيقار القدير هاني شنودة أتمنى أن تسمعوها".


وأضاف: "رسالتي إلى الغالي الموسيقار هاني شنودة هذا الإهداء عزيز على قلبي ولكن هناك فرحتين مهمتين قبلها، الأولى الفرحة التي لمستها في عيونك يوم الحفل، والثانية وهي مهمة جداً أن الشباب في العالم وليس في الشرق الأوسط فحسب عرفوا أعمالك وعرفوا أنك خلفها وعرفوا ان أرض العرب من البحرين إلى المغرب فيها أساطير وعمالقة في كل المجالات".


واختتم المستشار الخليجي بالقول: "أرجع إلى المقطوعة، فقد قررت أن أتواصل مع أكبر فرق الأوركسترا في العالم لعزفها... وعندما يكبر أبنائي ويبدأون في تذوّق الموسيقى سأقول لهم هذه هدية لأبيكم من موسيقار عربي وعالمي كبير".

 

لها 

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