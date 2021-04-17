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السبت، 17-04-2021 10:24 ص

تطورات أزمة مصطفى قمر في برنامج خمس نجوم

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الوكيل الإخباري- بعد الهجوم الذي شنه الفنان مصطفى قمر، على الشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم" بسبب مكانه على بوسترات البرنامج مع الفنانين المشاركين في تقديم البرنامج، أعلن منتج برنامج المقالب "خمس نجوم"، عن تولي أشرف عبد العزيز، محامي الشؤون القانونية للشركة، الرد القانوني، ضد هجوم الفنان مصطفى قمر على الشركة وصناع البرنامج الذي يعرض على "mbc مصر".

وكتب عبد الوهاب على صفحته عبر "فيسبوك"، قائلاً: "تعلن شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني والمنتجة لبرنامج خمس نجوم بتولي مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي جميع شؤونها القانونية".

وكان مصطفى قمر قد نشر مقطع فيديو له يهاجم الشركة عبر حسابه على "إنستغرام"، معترضًا على عدم تقييم الشركة لمكانته وتاريخه الفني بالشكل الذي يرضيه وسط النجوم المشاركين بالبرنامج.

برنامح المقالب الكوميدي "خمس نجوم" يجمع لأول مرة معًا الفنانين غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية كوميدية بأسلوب جديد نال إعجاب المشاهدين منذ بداية عرضه في رمضان ويستضيف البرنامج في كل حلقة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

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المصدر: لها

 




 

 


 

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