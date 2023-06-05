تطورات قضية أنجيلينا جولي وبراد بيت

الوكيل الإخباري-

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أكد مصدر مقرب من النجمة العالمية أنجيلينا جولي، أخيراً، أن الممثل الهوليوودي، براد بيت، حاول مراراً أن يثنيها بطرق شتى عن الحديث حول إساءاته ومعاملته غير الجيدة بحق أطفالهما. جاء هذا التصريح، إثر تقديم بيت مستندات جديدة أمام المحكمة، يتهم فيها زوجته السابقة أنجيلينا جولي برفض بيع نصف كرمها الفرنسي «قصر ميرافال»، بحجة «الانتقام»، لأن حكم الحضانة لم ينتهِ كما تمنت.وحسب ما ورد في تقرير لموقع 24 الإلكتروني، نقل موقع «بايج سيكس» الإلكتروني عن مصدر مقرب من جولي، أن قرارها لم يكن نابعاً من ضغينة، بل لأن بيت حاول مراراً منعها من التحدث علناً عن الإساءة التي ارتكبها بحق أطفالهما.

عكاظ