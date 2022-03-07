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الإثنين، 07-03-2022 02:29 م

تغريدة عن نجوى كرم تسبب أزمة على تويتر

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الوكيل الإخباري - كاد عازف موسيقي أن يفتعل أزمة من خلال تغريدة عبر من خلالها عن انزعاجه من العزف مع النجمة نجوى كرم، وهو ما دفعه للاعتذار والتراجع عن كلامه.

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وفي التفاصيل، تسبب عازف البيانو الذي يدعى فؤاد جمال في الأزمة بعد أن علق على تغريدة كتبتها شابة تسخر من صوت وغناء "شمي الأغنية"، ليردّ قائلا: "فما بالك لو اضطرينا نعزف معها، تنذكر وما تتعاد"، في إشارة منه إلى استيائه من مشاركته كعازف في حفل للنجمة اللبنانية.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التعليق وشن الكثير منهم هجوماً قاسياً على جمال، متهمين إياه بسوء التقدير وبأنه ارتكب خطأ كبيراً من خلال تغريدته السيئة، معتبرين بأنه حال الاستعراض أمام الشابة ولكنه أخطأ في تقدير ما قاله.


 

وبعد الضجة التي رافقت الأمر، اعتذر العازف إلى الفنانة المصرية عقب سخريته منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب في تغريدة: "الاعتذار عن الخطأ فضيلة، كيف اذا لنجمة وشمس الأغنية نجوى كرم. كل الاحترام والتقدير لفنك وتاريخك".

لها

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