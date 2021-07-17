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السبت، 17-07-2021 10:02 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام وقرار بعد غياب 11 عاما

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الوكيل الاخباري - كشف المخرج رامي إمام، النجل الأكبر للفنان المصري، عادل إمام، الجمعة، عن الحالة الصحية لوالده، والتي أخذ العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عنها مؤخرا.

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وأكد رامي إمام لـصحيفة "الوطن" المصرية، أن صحة والده جيدة ومستقرة، ويتواجد في منزله برفقة أحفاده، كما أنه يخضع لمتابعات طبية مستمرة، ويتابع كافة الأحداث اليومية.

كما أعلن رامي إمام عن قرار اتخذه والده الفنان عادل إمام بالعودة إلى شاشة السينما بعد غياب عنها دام 11 عاما، وذلك من خلال مشروع سينمائي لم يفصح عن تفاصيله.

وكان آخر أفلام عادل إمام (81 عاما) "زهايمر"، الذي عرض في عام 2010، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.


بينما كانت آخر مسلسلات عادل إمام "فلانتينو"، الذي طرح في شهر رمضان 2020، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين، وهو من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.


وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، وظهرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية حول غياب "الزعيم" عن الظهور، وانتشرت أخبار كثيرة تفيد بتدهور حالته الصحية وهي سبب الغياب.


كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة عادل إمام بفيروس "كورونا"، فيما نقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، عن مصادر لم يسمها، أن هذه أخبار "غير صحيحة".


ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بـ"كورونا"، مشيرا إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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