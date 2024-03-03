تفاصيل تشييع جثمان حلمي بكر وموعد العزاء

الوكيل الإخباري - وصل نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر من الولايات المتحدة، وقرر تشييع جثمان والده، اليوم الاحد من مسجد النور في العباسية بعد صلاة العصر.



كما قرر هشام حلمي بكر إقامة عزاء والده، اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، في القاهرة.

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وكان هشام وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس يوم السبت، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير، وذهب إلى مستشفى السلام العام، لإلقاء نظرة الوداع على والده، حيث وضع الراحل في ثلاجة حفظ الموتى.



وأصر هشام على عدم دفن والده دون حضوره، وذلك بعد المشاجرة التي نشبت بين أرملته، وأسرة الموسيقار، بسبب الخلاف على مكان دفن الجثمان.

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