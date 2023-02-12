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الأحد، 12-02-2023 11:41 ص

تفاصيل تعرض محمد فؤاد لعملية نصب واحتيال

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الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري محمد فؤاد، لواقعة نصب واحتيال من قبل عدد من الأشخاص الذين استولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه مصري، بعدما أوهموه بإنشاء شركة عقارية ورفضوا منحه دفعات الأرباح المتفق عليها.

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وفي التفاصيل، تلقت جهات التحقيق بلاغاً من محمد فؤاد، يحمل رقم 19426 تم تحريره في قسم شرطة الشروق، أشار فيه إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر أيار الماضي 2022، واتهم مجموعة من الأشخاص أنهم مارسوا أعمال النصب والاحتيال وأوهموه بتكوين شركة عقارية، يكون له نسبة بها، فاستولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه.


وكان محمد فؤاد قد اتفق مع مجموعة من الأشخاص على تكوين شركة عقارية، وكان من المفترض أن يتحصل الفنان على نسبة من أرباح هذه الشركة شهريًا أو كل 3 أشهر، الا ان المتهمون ماطلوا محمد فؤاد في حصوله على نسبة الأرباح المتفق عليها، بحجة أنه لم يتم جمع المبلغ المتفق عليه، فأمرت جهات التحقيق في القاهرة، استعجال التحريات في الواقعة.

 

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