تفاصيل صادمة.. شقيقة اصالة نصري تثير ضجة بصورة لتحليل DNA

الوكيل الإخباري _ صدمت الفنانة السورية “ريم نصري” متابعيها بمنشور لها على حسابها في “إنستغرام” تتحدث فيه عن شقيقتها الفنانة “أصالة نصري”.





ونشرت ريم صورة لتحليل DNA مكتوب عليها: “هذه الغمامة البيضاء التي تعلو اللون الأحمر هي DNA يا سادة”.

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وكتبت ريم على المنشور: “زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلدو. ومن دمو وبيغيرو حسب مصالحه وصورته الشيطانية. اللي بتظهر بهيئة ملاك. زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك”.



وانهالت التعليقات على منشور ريم، حيث انتقدها البعض على استخدام مواقع التواصل لمشاجرة أختها ، وطلبوا منها محادثتها وحل أمورهم الشخصية دون فضائح.

المصدر : الامارات نيوز

