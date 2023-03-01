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الأربعاء، 01-03-2023 04:40 م

تفاصيل فيلم "هارلي" لمحمد رمضان وموعد عرضه

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الوكيل الإخباري- بدأ الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد «هارلي... أسطورة الأسفلت» والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

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ويقدم رمضان خلال الفيلم شخصية قائد دراجة نارية، يخوض الكثير من التجارب والمغامرات ضمن الأحداث.


ويشارك في بطولة العمل مع محمد رمضان كل من محمود حميدة، ومي عمر، ومي كساب، وأحمد داش، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، الفيلم من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وأعلن محمد رمضان عن موعد طرح فيلمه «هارلي» ليشارك في موسم في عيد الفطر المبارك 2023.


زهرة الخليج

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