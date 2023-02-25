ما حقيقة تعرض الفنانة مي عمر لوعكة صحية ؟ -صورة

الوكيل الإخباري- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمي عمر وهي في أحد المستشفيات وظهرت فيها وقد وضعت قنية طبية في يدها وبرفقتها الفنان محمد رمضان.



وبدأت تساؤلات الجمهور حول حالة مي عمر الصحية وحقيقة الصورة.

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وقال مصدر أن الصورة المتداولة هي من الفيلم الجديد الذي تشارك فيه مي عمر مع محمد رمضان بعنوان "هارلي" وسوف يعرض في موسم عيد الفطر المقبل، وان هذا العمل هو السبب في انسحاب مي من فيلم تامر حسني الجديد "تاج" وذلك بسبب تضارب مواعيد التصوير وطرح العملين في موسم سينمائي واحد.





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