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الأربعاء، 26-05-2021 01:20 م

تفاصيل مثيرة لمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين!

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الوكيل الاخباري - أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين صحة ما تردّد عن محاولة اقتحام لص لفيلتها الخاصة، فقالت «بالفعل اقتحم لص الفيلا... لكنني لا أسكن فيها حالياً، وأبلغني الحارس أنه أمسك باللص وهو يتسلّق سور الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس لينال جزاءه».

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وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، قد تمكنت من ضبط شاب تسلّق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها في منطقة المنصورية بكرداسة.


وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلّق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت بمساعدة حارس الفيلا من ضبط المتهم.


وتبين من خلال البحث والتحري أن للمتّهم سوابق في قضايا سرقة، وتم التحفّظ عليه وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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