تفاصيل مسلسل هاندا أرتشيل الجديد

الوكيل الإخباري-تمكنت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، أخيراً، من إيجاد السيناريو الذي يشبهها وترغب بتقديمه، بعدما غابت لأكثر من عامٍ عن الوجود في أي عملٍ درامي.

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وفي التفاصيل، كشفت صحفٌ تركية أن هاندا اتفقت على القيام بمسلسلٍ لصالح منصة "ديزني بلس"، من انتاج شركة "MF Yapım"، وأن الكاتبة عائشة كوتلو، التي كتبت "الطائر المبكر، وأنت اطرق بابي، وأجمل منك"، هي التي ستتولى كتابة سيناريو هذا العمل، فيما ستكون القصة من تأليف المنتجة إسينا بلبل أوغلو.





وحول من سيكون إلى جانب هاندا من زملائها النجوم، أوضحت التقارير أن هذا الأمر لم يتم البت فيه، ويعتمد على السيناريو الذي ستكتبه عائشة، وكيفية سير الأحداث فيه، وسيجري تحديدهم فور اكتمال السيناريو. أما موعد البدء بتصوير المسلسل، فأكدت التقارير أنه سيكون في صيف عام 2023.



ورغم أن القصة لم تُكتب حتى الآن ولم تتضح معالم المسلسل، فإن الجمهور الذي يعرف أعمال الكاتبة التركية، أكد أن العمل سيكون ذا طابعٍ كوميديٍ خفيف، يخلو من الدراما والأكشن، أي أن الممثلة التركية لم تخرج من عباءة أدوارها التي تُقدمها منذ سنواتٍ دون أي تغيير، متمنين لو أنها اختارت العمل على سيناريو آخر تتضح فيه موهبتها.



يأتي قبول النجمة التركية لهذا المسلسل، بعدما رفضت دور البطولة في مسلسل "بيني وبين الدنيا"، بسبب وجود بعض المشاهد، التي لا ترغب بأدائها، لتذهب البطولة وقتها إلى زميلتها النجمة ديميت أوزدمير.



وعلى صعيدٍ آخر، اضطرت هاندا أرتشيل، مؤخراً، للتعليق على شائعات ارتباطها التي كثُرت، إذ كتبت في تغريدةٍ لها عبر حسابها في "تويتر": "كل صباح أستيقظ على خبر جديد، لا يوجد أحد في حياتي.. لا تسحبوني إلى عالمكم الخيالي"، نافيةً بذلك أي مزاعم تخص حياتها العاطفية، ومؤكدةً أنه لا وجود لعلاقةٍ عاطفيةٍ تربطها بأحد.



وجاء ذلك بعدما أشارت صحيفة "Takvim" التركية، إلى وجود علاقةٍ عاطفية تربط نجمة "أنت اطرق بابي" برجل الأعمال الشاب الشهير هاكان سابانجي، موضحةً أن الثنائي أمضيا إحدى الليالي معاً، وأن هاندا رافقت هاكان إلى منزله بعد انتهاء سهرتهما.





زهرة الخليج