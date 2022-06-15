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الأربعاء، 15-06-2022 11:31 ص

تفاصيل وموعد عرض الجزء الثاني من مسلسل " لعبة الحبار "

Squid-Game


الوكيل الإخباري-كشف مخرج ومؤلف مسلسل "لعبة الحبار" ، هوانغ دونغ هيوك، تفاصيل تتعلق بالجزء الثاني من العمل وموعد عرضه.

وقال هيوك إن محبي "لعبة الحبار" سيشاهدون الجزء الثاني من المسلسل في نهاية 2023 أو 2024.

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وأوضح هيوك في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أنه يناقش حاليا منصة "نتفليكس" بأمور تتعلق بالموسم الجديد.

 

وأشار إلى أنه أعد ثلاث صفحات فقط من أفكار تصلح لأن تتحول إلى سيناريو، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأكد هيوك أن الموسم الثاني سيشمل المزيد من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة.

 

ويصور المسلسل شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجا مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.


وفي المسلسل، يرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم وجلادوهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعاً للرتبة.


سكاي نيوز

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