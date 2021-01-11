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الإثنين، 11-01-2021 10:48 ص

توقيف فنانيين مصريين بسبب المخدرات !

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الوكيل الإخباري - أزمة كبرى يشهدها الوسط الفني بمصر خلال الساعات الماضية، بسبب ما حدث بين الثنائي رحاب الجمل وباسم سمرة، والاتهامات المتبادلة بينهما، والتي دفعت نقابة الممثلين لاتخاذ قرار فوري بإيقاف الثنائي.

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تلك المشكلة التي فجرها منشور للفنانة المصرية رحاب الجمل، والذي تحدثت من خلاله عن زميل وصفته بـ"الفنان ......"، لتسرد واقعتين حدثتا في الوسط الفني قبل أشهر كان بطلهما الفنان باسم سمرة.


حينما تشاجر مع زميله محمد رمضان في حفل زفاف، وتطاول على المطرب الشعبي عمر كمال في حفل آخر، وهو ما حدث لكونه لم يكن في وعيه، وتغاضى الثنائي الآخر عن الأمر.

 

 


 




 

 


 

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