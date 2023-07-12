توم كروز ينفي شائعة كبيرة عن شخصيته

الوكيل الإخباري- منذ ظهوره في فيلم Endless Love عام 1981، ظل توم كروز أحد أكبر الأسماء في هوليوود. وكغيره من مشاهير الصف الأول، نال كروز نصيبه من الشائعات التي تناولت شخصيته وحياته الشخصية.



ونشرت صحيفة التايمز البريطانية قصة حول محادثة بين كريستوفر مكواري وسيمون بيغ، وكلاهما عملا في سلسلة Mission: Impossible مع كروز. وناقش الاثنان الوقت الذي طلب فيه ماكواري من كروز الكشف عن القصة "الأكثر غرابة" التي سمعها عن نفسه في هوليوود. وقال كروز إنه يشعر بالحيرة من الشائعات القائلة بأن الآخرين "لم يُسمح لهم بالنظر في عينيه".

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة نيوز الأسترالية، كشف بيغ، الذي لعب دور بينجي دون في أربعة من أفلام الحركة التي سبقت الفيلم القادم المكون من جزأين Mission: Impossible - Dead Reckoning ، أنه "تمكن من اختراق طريقه عبر كل الأساطير الغريبة التي تحيط بـ كروز". وأضاف "من ناحية، هو توم كروز، النجم الغامض الذي يريد الجميع أن يعرف عنه. ومن ناحية أخرى، إنه مجرد رجل. أحب أن أكون عادياً معه ".



وعلى الرغم مما يقوله بيغ، من المعروف أن كروز يتمتع بشخصية صارمة إلى حد ما، والتي ظهرت من خلال مقطع فيديو له وهو يوبخ أفراد الطاقم لخرق بروتوكول فيروس كورونا أثناء تصوير Dead Reckoning في عام 2020. وبينما صور هذا الفيديو كروز على أنه غير قادر على الحفاظ على هدوئه، قال بيغ إنه أظهر أيضاً تفاني كروز في الحفاظ على بيئة آمنة له ولزملائه وطاقمه.



وأوضح بيغ أن "كل ما يهتم به توم، من حيث وظيفته، كان على المحك بسبب الوباء". وأضاف "بالنسبة له، كان هناك خطر أن يمسح هذا الفيروس السينما عن وجه هذه الأرض".

24