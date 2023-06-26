بشخصية يقدمها لأول مرة.. أحمد عز يبدأ تصوير "خط الصعيد" في أكتوبر

الوكيل الإخباري- يخوض الفنان المصري أحمد عز أولى تجاربه في الأعمال الصعيدية، إذ يستعد لتصوير أحداث فيلمه الجديد بعنوان "خط الصعيد"، الذي يجسد فيه لأول مرة شخصية صعيدي، بدءاً من تشرين أول المقبل .



ويتعاون عز في الفيلم مع المؤلف صلاح الجهيني، والمخرج أحمد علاء، حيث بدأ الأخير معاينة أماكن التصوير، فيما تواصل الشركة المنتجة مرحلة الترشيحات، تمهيداً للتعاقد مع الفنانين، الذين يشاركون عز في الفيلم.

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وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية.



وكان عز يبحث منذ فترة عن عمل سينمائي يقدم فيه شخصية مختلفة عما قدمه سابقاً، فاقترح عليه السيناريست الجهيني فكرة تقديم فيلم صعيدي، لاسيما أنه لم يقدم من قبل أي دور صعيدي، فرحب عز بالفكرة، وبدأ الجهيني العمل عليها.



وآخر أعمال أحمد عز في السينما، فيلم "كيرة والجن"، الذي جمعه بالفنان كريم عبد العزيز، وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه في دور السينما، أما في الدراما، فكانت آخر أعماله، مشاركته في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في رمضان 2022.

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