هل ارتبط توم كروز بالفنانة العالمية هايلي أتويل ؟

الوكيل الإخباري- كسرت بطلة الجزء السابع من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" هايلي أتويل حاجز الصمت، ونفت شائعات ارتباطها بزميلها نجم أفلام الأكشن الأمريكية توم كروز، ووصفته بأنه بمثابة "عم" لها، وتلجأ إليه لطلب النصيحة.

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وفي تصريح إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أعربت أتويل (41 عاماً) عن أن الكيمياء والانسجام اللذين ظهرا في الفيديوهات الترويجية لفيلم "الحساب الميت"، مع كروز (61 عاماً) دفع الجمهور إلى نسج قصص، لعله يتمنى لو كانت حقيقة.





وأعربت عن استغرابها من هذه الشائعات معتبرة أنها تشعرها بالضيق، لأنها غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، متسائلة إن كانت هذه ضريبة النجاح والانسجام والأداء الجيد بين أبطال العمل خلال التمثيل.

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