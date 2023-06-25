ياسمين صبري تشارك صورة من كواليس فيلمها الجديد في عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة ياسمين صبري عن علاقة الود التي تسود أبطال فيلم "أبو نسب" الذي تشارك فيه بجوار الفنان محمد إمام وعدد من فناني الكوميديا .

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حيث نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة من كواليس الفيلم كشفت عن أجواء من المرح والسعادة بين أبطال الفيلم المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى القادم، في مصر والوطن العربي.



وظهر في الصورة ياسمين صبري، جالسة على طرف حمام السباحة فيما كان محمد إمام يسبح في الحمام، ووقف محمد ثروت يداعب ياسمين بحركات طريفة بوجهه، وعلقت على الصورة بكلمة واحدة قائلة: "البداية".







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