الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

ضمن حملة العيد ..البر والإحسان تقدم مساعدات لـ 1500 أسرة

جمعية وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

توضيح حول فيديو متداول لمواطن تم الحجز على أمواله لعدم تسديده فاتورة المياه

الخدمات الطبية الملكية تعلن قائمة القبول ببرنامج الإقامة

بلدية إربد الكبرى تُحدد دوام السوق المركزي خلال عيد الأضحى

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة

ديوان الخدمة المدنية يطلق جائزة الموظف المثالي

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

الأحد، 25-06-2023 11:33 ص

ياسمين صبري تشارك صورة من كواليس فيلمها الجديد في عيد الأضحى

20230306114906496


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة ياسمين صبري عن علاقة الود التي تسود أبطال فيلم "أبو نسب" الذي تشارك فيه بجوار الفنان محمد إمام وعدد من فناني الكوميديا .

اضافة اعلان

 

حيث نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة من كواليس الفيلم كشفت عن أجواء من المرح والسعادة بين أبطال الفيلم المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى القادم، في مصر والوطن العربي.


وظهر في الصورة ياسمين صبري، جالسة على طرف حمام السباحة فيما كان محمد إمام يسبح في الحمام، ووقف محمد ثروت يداعب ياسمين بحركات طريفة بوجهه، وعلقت على الصورة بكلمة واحدة قائلة: "البداية".

 


 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

منة فضالي : الحمدلله أمي بخير وغادرت المستشفى

33

أصالة تحتفل بزفاف شقيقها في القاهرة -صور

2023624184950299C4

تكريم رياض الخولي في المهرجان القومي للمسرح المصري

2023623122020773JL

شيماء سيف تردّ على صورها عبر الذكاء الاصطناعي

6265900_1687524008

أحمد حلمي يطلق أغنيته الثانية بعد نجاح "الحركة دي"

DRAYLROLZB_211923_original

أول تعليق لعاصي الحلاني بعد زواج إبنته.. هكذا وصف مشاعره !

أخبار متعلقة
5159169_1687424315

فيلم بيت الروبي يحصد أكثر من 9 ملايين جنيه خلال3 أيام في مصر

sfsr_925432_original

محمد إمام يروج لفيلم "أبو نسب" بصورة مفاجئة

image

سبب حظر عرض فيلم سبايدرمان بنسخته الجديدة في دول عربية

9999127190

شخصية مختلفة .. ما الدور الذي تجسده ياسمين صبري في فيلمها الجديد ؟

6201926151525511113667

مخرج فيلم لأحمد حلمي يكشف مفاجأة بعد 12 عاماً

2086447_1683378968

تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم "تاج"