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الثلاثاء، 26-01-2021 02:19 م

تيم حسن ووفاء الكيلاني.. صورتان تحسمان الجدل وتكشفان حقيقة الانفصال!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، صورة لها، حسمت مجدداً أنباء حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.

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وظهرت وفاء الكيلاني بالصورة، وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: "بنمسي".

 

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السوري تيم حسن من نفس المكان وعلى نفس الأريكة نشرها في الرابع والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2020 ما يعني ان هذه الصورة هي من منزل تيم ووفاء.

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.


ونشر باسيل عبر صفحته على "إنستغرام"، صورة للثنائي وكتب معلقا: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".


يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ آيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.

 


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