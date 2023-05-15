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الإثنين، 15-05-2023 04:25 م

جنّات تحتفل بميلاد ابنتها وتهديها أغنية

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الوكيل الإخباري- احتفلت النجمة جنّات بيوم ميلاد ابنتها الصغيرة التي تحمل اسمها في حفل بسيط اتّسم بأجواء طفولية و الأهل والأصدقاء.

وحرصت الفنانة المغربية على مشاركة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" أجواء الحفل المميّز، حيث زيّنت المكان بالبالونات الملوّنة وبشخصية "فروزن" الكرتونية وبقالب حلوى من طبقات عدة يحمل الرقم 4، وكانت الأجواء مليئة بالفرح والمرح.

وفي هذه المناسبة، فاجأت جنّات الجميع بالأغنية الخاصة التي أعدّتها للاحتفال بيوم ميلاد ابنتها، واكتملت المفاجأة بمشاركة جنات الصغيرة لوالدتها في الغناء.

وخطفت صاحبة العيد وشقيقتها الكبرى الأنظار بجمالهما وأناقتهما بفساتينهما الناعمة والأنيقة وملامحهما التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتهما، ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبيها وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على اهتمامها بطفلتيها وحرصها على التواجد معهما في كل الأوقات.

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