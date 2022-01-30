جوانا ملّاح تعود بعد 12 سنة

الوكيل الإخباري - كثيرون يذكرون المغنية اللبنانية جوانا ملاح التي لمع نجمها منتصف التسعينيات وأوائل القرن الحالي بعدما كانت أول مغنيات يدخلن شركات إنتاج عربية في ذلك الوقت.

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ملاح عُرفت بأغانٍ كثيرة منها "عليك عيني، معاك بالي وشيناناي" جميعها صُورت بطريقة الفيديو كليب حتى آخر أعمالها مع المخرج جاد شويري في أغنية "ح تفضل في قلبي" التي لاقت استحساناً كبيراً في ذلك الوقت.

اليوم بحسب ما أفادت معلومات بأن ملاح ستعود للغناء وتقدم قريباً أغنية سينغل بعنوان "انت عود" كلماتها وألحانها، حيث تستعيد حضورها مجدداً بعد كل هذا الغياب عن الساحة الفنية.

نواعم

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