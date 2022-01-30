الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

الأحد، 30-01-2022 04:16 م

جوانا ملّاح تعود بعد 12 سنة

6248041_1622530674


الوكيل الإخباري - كثيرون يذكرون المغنية اللبنانية جوانا ملاح التي لمع نجمها منتصف التسعينيات وأوائل القرن الحالي بعدما كانت أول مغنيات يدخلن شركات إنتاج عربية في ذلك الوقت.

اضافة اعلان

 

ملاح عُرفت بأغانٍ كثيرة منها "عليك عيني، معاك بالي وشيناناي" جميعها صُورت بطريقة الفيديو كليب حتى آخر أعمالها مع المخرج جاد شويري  في أغنية "ح تفضل في قلبي" التي لاقت استحساناً كبيراً في ذلك الوقت.

 

اليوم بحسب ما أفادت معلومات بأن ملاح ستعود للغناء وتقدم قريباً أغنية سينغل بعنوان "انت عود" كلماتها وألحانها، حيث تستعيد حضورها مجدداً بعد كل هذا الغياب عن الساحة الفنية.

 

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
107823256_mbc1-souk-okaz-concerts-2018-mohamad-abdo

شاهد ..هاتف محمد عبده يثير الجدل

42cb9c9b98ae2bb3ba82da1e7e757b77b9c3ab57-290122205858

هند البلوشي تبكي على الهواء بسبب سؤال عن خلافها مع شقيقتها

367658_0

شاهد..لحظة تعثر ليلى علوي على السجادة الحمراء في حفل Joy Awards

19694845161643291526

نجل جلال الشرقاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

7654281-605219753

أول فيديو لنوال الكويتية بعد وعكتها الصحية

155806-15952867724912094

تطورات الحالية الصحية للفنانة عفاف مصطفى