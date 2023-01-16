جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار الشهيرة بـ " ماما نونا "

الوكيل الإخباري-في لافتة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، جدد محرّك البحث العالمي غوغل ذكرى ميلاد الفنانة المصرية، كريمة مختار، والتي رحلت عن عالمنا عام 2017.



فقد احتفلت الشركة العالمية بالذكرى 89 لميلاد كريمة مختار، معتبرة الراحلة نموذجاً للأم المصرية.

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"ماما نونا"

ومن المعروف أن عطيات محمد البدري، وهو الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار، كانت في ولدت في مدينة أسيوط في 16 يناير 1934.



كما حازت الراحلة على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعمل بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال بالإذاعة.



وبينما ابتعدت عن السينما لسنوات بسبب رفض عائلتها، جاءتها لاحقاً الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.



ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل "يتربى في عزو"، كما قدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم "الحفيد"، وغيرها وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.



وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958. الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964.



يذكر أن مختار ولدت في 16 يناير 1934 في محافظة أسيوط المصرية، ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت".



وقد رحلت عن عالمنا عام 2017، تاركة إرثا فنيا مليئاً بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.





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