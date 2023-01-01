جورج وسوف مفاجأة حفل "تريو نايت" ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري-كان جورج وسوف مفاجأة حفل "تريو نايت" Trio Arabic Night ليلة رأس السنة عاش خلاها جمهور الرياض سهرة استثنائية مع عدد كبير من أبرز النجوم العرب على مسرح محمد عبده آرينا في الرياض.



ولم يكن اسم جورج وسوف مدرجاً على قائمة الفنانين لحفل رأس السنة، إذ فاجأ الجمهور على المسرح مقدماً تريو مع نانسي عجرم والمغنية التونسية لطيفة وأدوا معاً بعضاً من أغانيه الشهيرة مثل "لو نويت"، و"كلام الناس".



تصدر هاشتاق "تريو نايت" الترند على تويتر المملكة، تزامناً مع انطلاق الحفل في الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وحصد تفاعلاً كبيراً على السوشيال ميديا، وأثنى المتابعون على إقامة هذا الحفل من تنظيم رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الذي جمع فيه 12 فناناً على مسرح واحد، من بينهم صابر الرباعي، وليد توفيق، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، أنغام، إليسا، نوال الزغبي، بهاء سلطان، أصالة، وائل كفوري ولطيفة التونسية.



واختتم الحفل بتحية للنجم اللبناني الراحل وديع الصافي، إذ اجتمع النجوم وأدوا أغنيته الشهيرة "عندك بحرية يا ريس" مع وضع صور للراحل على الشاشة المتواجدة خلف المسرح، وترافق معها رقص فلكلوي وعزف على الطبلة.

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