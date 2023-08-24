جورج وسوف يبدي اعجابة بقصة شعر ناصيف زيتون-فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كل من سلطان الطرب جورج وسوف والفنان السوري ناصيف زيتون الى جانب الفنان اللبناني ملحم زين.



والفيديو وثق لحظة اجتماع الفنانين الثلاث على متن الطائرة متوجهين لإحياء حفلاتهم في "ستارز اون بورد" ، حيث دنا ناصيف من جورج وسوف لألقاء التحية عليه ، ليبدي الوسوف اعجابه بشعر ناصيف الطويل.



وظهر ملحم زين في الفيديو ايضا وهو يقف الى جانبهما اثناء حديثهما مع بعضهما.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو، الذي نشرته صفة "وان تي في" عبر انستغرام معبرين عن حبهم لـ جورج وسوف و ناصيف و ملحم.



وجاء في بعض التعليقات: " ياحبيبي يعطيك الصحة وطولة العمر حبيب الملايين والسلطان المتواضع الجميل" و"حبيب القلب الله يطول بعمرك ".

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