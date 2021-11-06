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السبت، 06-11-2021 12:39 م

جورج وسوف يثير قلق الجمهور على المسرح في موسم الرياض - فيديو

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الوكيل الإخباري - أشعل الفنان السوري جورج وسوف والفنان اللبناني وائل جسار أجواء العاصمة السعودية الرياض بعد إحيائهما حفل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

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وبدأ الحفل لظهور وائل جسار على المسرح وقدم باقة من أجمل أغانيه والتي لاقت تفاعلاً كبيرا منع الجمهور منها مهما تقولو، بتوحشيني، غريبة الناس، مشيت خلاص، نخبي ليه، مليون احبك، خليكي ذكرى.

 

وكان أعرب وائل عن سعادته بمشاركته الحفل مع وسوف إذ قال عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "سعيد جدًا أني رح التقي بالجمهور السعودي في موسم الرياض ليل 4 نوفمبر حتى نغني ونمضي سوا ليلة من العمر".

 

وبعد إنتهاء وائل من وصلته الغنائية، ظهر جورج وسوف على المسرح مستنداً على كرسي وبدا عليه الإرهاق ما أثار قلق الجمهور، فشجعه بالتصفيق الحار، ليبهرهم بغناء مجموعة من أجمل أغانيه.

 

 

المصدر - الفن 

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