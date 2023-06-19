جوزيف عطية يكشف مواصفات فتاة أحلامه وسبب حبّه للتمثيل

الوكيل الإخباري- على هامش تواجده في مصر لإحياء حفلات عدة في ربوعها والإعداد لخطته الفنية في الفترة المقبلة، كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية خلال تصريحات صحافية عن حبّه للتمثيل، قائلاً: "بستعد لدخول التمثيل الفترة المقبلة وبحب أقدم أدوار الأكشن مثل أحمد السقا وأدوار رومانسية، وأتمنى العمل مع منى زكي وأهنّئها على مسلسلها الجديد".

اضافة اعلان



وكشف عطية عن مواصفات فتاة أحلامه وسر تأجليه لفكرة الزواج، قائلاً: "أنا لست مؤجلاً لفكرة الزواج ولكن في هذا الوقت أنا غير جاهز لهذه الخطوة، وسيحدث ذلك في الوقت المناسب". وتابع: "أما بالنسبة لشريكة حياتي، فأحب أن تكون حلوة وذكية وتثق فيّ لأن لدي معجبات".



يُذكر أن جوزيف عطية وصل مصر منذ يومين لإحياء عدد من الحفلات الغنائية والاتفاق على أكثر من عمل غنائي يتم التحضير لها الفترة المقبلة.

لها