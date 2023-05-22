جوزيف عطية يتعـرض لحادث -صورة

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية لحادثة خلال استمتاعه بوقته على شاطئ البحر، حيث كان يحتفل بعيد ميلاده مع اصدقائه.



ونشر جوزيف على حسابه عبر انستغرام، مجموعة من مقاطع الفيديو، مستخدما خاصية القصص المصورة، وثق خلالها اجواء استمتاعه بعطلة نهاية الاسبوع مع اصدقائه حيث اختاروا احد المنتجعات السياحية البحرية لتمضية الوقت، وظهر جوزيف اثناء استخدامه المزلجة المائية Jet Ski بكل براعة وحرفية.

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الا ان مقطع فيديو آخر وثق اصطدام جوزيف ما ادى الى اصابته، اذ بدا في مقطع فيديو وقد اصيب في رجله، وعلق جوزيف قائلا: "هيدا يلي بدو يتهور عالـ Jet Ski".



كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ جوزيف من داخل المستشفى اقلقت الجمهور على صحته لكن الفنان اللبناني عاد وظهر اثناء احتفاله بعيد ميلاده بعد الحادثة حيث بدا بصحة جيدة.



كما نشرت احدى صديقات جوزيف مقطع فيديو له اثناء تواجده على القارب بعد الاصابة حيث ظهر وهو يغني وسط اصدقائه ما طمأن جمهوره عليه.







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