جومانا مراد تعود للسينما بعد غياب طويل

الوكيل الإخباري - تعود الممثلة السورية جومانا مراد من جديد للسينما عقب غياب طويل دام قرابة تسع سنوات، وذلك من خلال فيلم الرعب المصري "يوم 13".



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وستجسد جومانا مراد في العمل شخصية "أحلام" المرأة الارستقراطية، و سيكون العمل مختلف عن غيره لكونه أول فيلم ورائي عبر تقنية 3D.



وبحسب القائمون على العمل فأن الفيلم على موعد قريب من العرض وذلك بعد أن تم تأجيله لمدة عامين بسبب جائحة كورونا وسيشارك بالعمل العديد من نجوم الدراما المصرية من بينهم دينا الشربيني، ومحمود عبد الغني وغيرهم والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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