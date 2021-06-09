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الأربعاء، 09-06-2021 04:45 م

جيسيكا ألبا برسالة مؤثرة لإبنتها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لإبنتها الكبرى هونور ماري بمناسبة بلوغها الثالثة عشرة من عمرها، وعلّقت: "أنا فخورة ولا أصدق كيف يمر الزمن، إبنتي في عمر المراهقة".

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وأضافت: "نعم أنت أطول مني بالقامة وهذا ما تذكريني به دائماً، لكن قلبك من ذهب، ذكية، لطيفة ومرحة وأنا فخورة بك".

 

وتابعت: "أعتذر عن دموعي التي تنهمر عندما أنظر اليك، لقد اخترتني لأكون أمك وهذه أعظم هدية في الحياة، أحبك من كل قلبي وروحي".


يذكر أن ألبا لديها إبنة أخرى تدعى هافن وإبن يدعى هايز، وأكدت أنها لم تعد تهمها مهنة التمثيل كثيرا بعد إنجابها أولادها.

 


 

 

المصدر - الديار 

 




 




 

 


 

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