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الإثنين، 21-08-2023 11:55 ص

حذف اغنية للنجمة اليسا من يوتيوب والاخيرة ترد

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الوكيل الإخباري- ردت النجمة اللبنانية إليسا على قيام موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بحذف أحدث أغانيها "العقد"، بعد حوالي 6 ساعات من طرحها، بسبب خلاف على حقوق الملكية والنشر.

ونشرت إليسا عبر حسابها في موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!"

وكان جمهور إليسا فوجئ بحذف أحدث أغانيها "العقد" من موقع YouTube مساء الأحد، وعرض يوتيوب رسالة توضح أن شركة "وتري" للإنتاج قامت بحجب فيديو أغنية إليسا "العقد"، بسبب احتوائه على محتوى خاص بالشركة يقع تحت مظلة حقوق الملكية.

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في الفن

 




 

 


 

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