إليسا تلاحق زياد برجي قضائياً في الإمارات

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان اللبناني زياد برجي أن مواطنته النجمة إليسا لم تتمكن من مقاضاته في الإمارات العربية المتحدة، في استمرار للنزاع القضائي القائم بينهما حول أغنية "أنا وبس" من ألحانه وكتابة الشاعر أحمد ماضي، بعدما أصدرها الأخير بعنوان "وبطير".

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وغرّد برجي من خلال حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مؤكداً أن محاميه جان قيقانو أبلغ بأن قاضي الأمور المستعجلة في دبي، بتاريخ 15/08/2023 ردّ الدعوى التي تقدّمت بها المدعية إليسار الخوري (إليسا) بوجه زياد برجي، لعدم اختصاص المحكمة نوعياً.



وفي آخر مستجدات النزاع، أعلن زياد برجي فوزه على إليسا في بيان قال فيه: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف في لبنان كرّست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقاً".



وكانت إليسا قد أعلنت في وقت سابق فوزها بعد أن حسم قاضي الأمور المستعجلة في لبنان ملكية الأغنية لصالح إليسا، وعبّرت الأخيرة حينها عن سعادتها بالقرار حيث كتبت: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، "أنا وبس" "إلي وبس!!"".





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