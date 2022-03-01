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الثلاثاء، 01-03-2022 01:47 م

حسام حبيب يستعد لألبومه الجديد

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الوكيل الإخباري - بعد فترة من الاختفاء على المستوى الفني، أعلن الفنان حسام حبيب استعداده لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة القادمة.

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وكتب حبيب لجمهوره ومتابعيه عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على انستغرام: "أهلا بكم يا معجبيني... أستعد لتحضير  ألبومي الجديد..لا أطيق الانتظار كي أخبركم عما أنا بصدد تقديمه حيث يجري حاليا العمل على ألبوم غنائي كامل سيتم طرحه قريباً».

وحرص حبيب على تصوير لقطة من داخل الاستديو معلنا عن الألبوم دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

 

نواعم 

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