رسالة شديدة القسوة من ريهام سعيد

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها وجّهت من خلالها رسالة شديدة القسوة، بعد سرقة صفحتها الخاصة ببرنامجها الأهم "صبايا الخير"، والتسبّب في زجّها بالسجن وسرقة نجاحها ومواجهتها حتى في مجال التمثيل.



وعلّقت ريهام على الصورة قائلةً: "حسبي الله ونِعم والوكيل في كل مفتري وفي كل أفّاق ساهم إنه يقضي على مجهود سنين طويلة. حسبي الله ونِعم الوكيل في كل واحد ساهم إنه يصدّر فكرة غلط عني وعن شخصيتي. حسبي الله ونِعم الوكيل في كل واحد جاب سيرتي عشان يشدّني لمشكلة واطلع في الآخر بتاعت مشاكل لما يكون ليّا رد فعل".

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وأضافت: "حسبي الله ونِعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه واتخلّى عني في وقت شدّة وعارفاهم بالاسم ومش هانسى. حسبي الله ونِعم الوكيل في كل واحد مايعرفنيش وقال كلمة وحشة عني. حسبي الله ونِعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز أزمتي عشان يقضي على شغلي واسمي أنا ٢٢ سنة مقرأتش كلمه كويسة مع إني حققت نجاح غير مسبوق".





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