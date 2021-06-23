الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي ممثلين عن قطاع خدمات الاسناد المحلي

اربع وسائل لمواجهة متحور دلتا بالاردن

الصحة تسمح بتطعيم فئة محدودة دون 18 عاما

لجنة الاوبئة : المرحلة القادمة حاسمة

الاوبئة : اصابات متحور دلتا تحت السيطرة وقيد العزل

وفاة شاب بحادث دهس في السلط

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

10 وفيات و 599 إصابة بكورونا اليوم الأربعاء

الملك يدعو إلى توسيع نطاق عمل خدمات الإسناد المحلي

مجهولون يعتدون على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي

الأربعاء، 23-06-2021 04:34 م

حسين الجسمي ينعى المخرج أحمد المهدي - صورة

e1b5d60705c3be86d47922c3d8b828f3


الوكيل الإخباري - نعى المطرب الإماراتي حسين الجسمي، المخرج أحمد المهدي، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

اضافة اعلان


ونشر "الجسمي" صورة الراحل أحمد المهدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق : "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا شريك الحياة".


وكشف المنتج صفي الدين محمود عن وفاة المخرج أحمد المهدي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.


وقال "صفي" في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى ، قبل وفاته صباح اليوم".


المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.


 

المصدر - مصراوي 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنته - صورة

8768Image1-1180x677_d

ماجد المصري برفقة زوجته في أخر ظهور لهما - صور

17

أصالة نصري تثير ضجة في أحدث ظهور لها - صور

89b42ebd-04c8-4f7d-abd2-aabd8465260d_16x9_1200x676

حقيقة عودة عبلة كامل للفن من خلال عمل درامي

main_image604b0ceff217a

كف ودفوف جديد هدى حسين - صورة

6654601-1082990478

السر وراء عدم الإفصاح عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أخبار متعلقة
186477

وفاة المخرج السوري محمد أتاسي

cropped_4752852_1496138307

عمل سينمائي يجمع محمد كريم والنجم العالمي بروس ويليس.. صور

7cd3323a-5551-479e-aba4-0b6767893fb5

وفاة مقدم اخبار عربي شهير بعد صراع مع المرض - صور

471213Image1

يحيى الفخراني يستعد لمسرحيته الجديدة

-نادين-(2)

نادين نجيم وقصي خولي في فيديو جديد - شاهد