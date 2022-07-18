حسين الديك يلتقي بجورج وسوف ويصفها بليلة العمر -صورة

الوكيل الإخباري-أعرب الفنان السوري حسين الديك عن سعادته بلقاء سلطان الطرب جورج وسوف ليلة أمس في قبرص.



وشارك حسين الديك صورة تجمعه مع جورج وسوف معرباً عن سعادته باللقاء بالقول: "ليلة من العمر في قبرص جمعتني بسلطان الطرب الكبير جورج وسوف بحبك من قلبي شكرا من القلب".

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وأضاف: "لكل الجاليات العربية على حضوركم الكبير يارب شوفكم دائما بخير"، مشوقاً الجمهور بقوله: "انتظروا الفيديو".



وتفاعل المتابعون وزملائهم مع المنشور حيث علقت غادة بشور "منورين ياقلبي"، وكتب أذينة الفارس "حسون الغالي والسلطان ربي يحميكم".



الجدير ذكره أن حسين الديك طرح أغنية "بحبا وبفهما" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات إيفان نصوح، ألحان طلال الداعور، توزيع فادي جيجي وإخراج أحمد المنجد.





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