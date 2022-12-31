حضور جماهيري ضخم لحفل محمد منير في القاهرة -صور

الوكيل الإخباري-أحيا الكينح محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023، وذلك داخل احدى فنادق القاهرة الجديدة بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.



وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية" ياعروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل واصدقائه.



وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " هيلا" ، "ريشه في هوا"،"شوكولاته"،"يونس" ،"علموني" الى جانب اغنيته الجديدة "للي".. وغيرها من الأغاني التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية علي مدى قرابة الساعتين.



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