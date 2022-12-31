السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر اسئلة امتحان الرياضيات لتكميلية التوجيهي

الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد

شي يوجه تهنئة لبوتين

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني 2023 صفر

​البخيت: توجه وضع سقوف سعرية للمحروقات أخذ صفة الاستعجال

حجز 547 قاعة أفراح بعام 2022 في الأردن

حفلات لفنانين عرب بليلة رأس السنة في عمان

تصفية عميل للمخابرات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك

الأمن: انتشار على جميع المفاصل الرئيسية بالتزامن مع رأس السنة

فنزويلا: المعارضة تحل حكومة غوايدو المؤقتة

السبت، 31-12-2022 01:19 م

حضور جماهيري ضخم لحفل محمد منير في القاهرة -صور

172564-حفل-محمد-منير--(1)


الوكيل الإخباري-أحيا الكينح محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023، وذلك داخل احدى فنادق القاهرة الجديدة  بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.  

وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية" ياعروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر  للقائمين على الحفل واصدقائه.

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " هيلا"  ، "ريشه في هوا"،"شوكولاته"،"يونس"  ،"علموني" الى جانب اغنيته الجديدة "للي".. وغيرها من الأغاني التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية علي مدى قرابة الساعتين.

اضافة اعلان

 


 


 

 

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EnxPqjPWMAIrynu

الفنانة تيسير فهمي تفجع بوفاة شقيقها

aplicar-frio-o-calor-para-el-dolor-de-espalda-1

أشرف زكي يجيب عن نبأ اعتزال عادل امام للتمثيل

1980747_0

التعليق الأول من سعد لمجرد بعد حفله في شرم الشيخ

g9bWq

فيلم"نبيل الجميل أخصائي تجميل " لهنيدي يحقق أرقاماً قياسية في أول يومين عرض

A_8a4f5image_story

وفاة المذيعة التلفزيونية الأمريكية باربرا والترز

نا

هذه ما كشفته الفنانة نانسي عجرم في آخر مقابلة لها

أخبار متعلقة
image_750x_63abd00574fc9

حفلات رأس السنة 2023 في القاهرة وأسعار التذاكر .. ابرزها وائل جسار ومحمد منير

اااا

بتهمة تعاطي المخدرات.. إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية رسمياً