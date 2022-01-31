الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 01:08 م

حفل جوائز Joy Awards يلم شمل ناصر القصبي وعبد الله السدحان

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الوكيل الإخباري - وضعت النسخة الثانية من حفل جوائز Joy Awards حداً للخلاف الكبير بين الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، حيث التقى الفنانان في الحفل وجلسا جنباً إلى جنب.

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وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة، اللقاء الحار الذي جمع النجمين السعوديين، والذي بدأ بالأحضان ليعبر عن المحبة الكبيرة التي يكنّها كل منهما للآخر، بعد أن شهدت العلاقة بين الفنانيْن قطيعة طويلة وخلافات وصلت لأروقة المحاكم.

واشتهر عبد الله السدحان وناصر القصبي، بمسلسل “طاش ما طاش” حيث شكلا ثنائية ناجحة لأكثر من 20 عاماً قبل أن ينفصلا، وقال عبد الله السدحان بأنّ نجوميته ازدادت بعد الانفصال، في حين وصف ناصر القصبي الانفصال بالأمر الطبيعي لكي ينطلقا نحو التجديد، وأشار لدور عبد الله في الدراما السعودية.

 

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