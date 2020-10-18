حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - نفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية نجوى كرم على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

اضافة اعلان



حيث أكدت المصادر أن الإصابة بفيروس كورونا ليست بالأمر المعيب، وكلنا معرضون للمعاناة من هذا المرض، مشيرةً إلى أنه لو كان الأمر صحيحا لكانت الفنانة قد بادرت إلى الإعلام عن هذا الخبر دون خجل.



يُذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تشارك هذه الفترة ضمن لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور" إلى جانب كل من النجوم هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين.

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





