الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء في مديرية الامن العام

القبض على 4 مطلوبين وملاحقة 10 خلال الحملات الامنية في مأدبا

الحكومة تؤكد دعمها المطلق للجهود الأمنيّة لضبط الخارجين عن القانون

لجنة الأوبئة توضح للوكيل شرط استمرار الحظر الشامل

قرار عاجل من وزير التربية حول تقديم اختبارات المدارس

مدير الطب الشرعي للوكيل : تغلبت على كورونا وباشرت العمل

تعليق الدوام في مدرسة جديدة بسبب كورونا

توضيح حكومي حول الحملة الأمنية على البلطجية

ايعاز من رئيس الوزراء لجميع الوزارات والدوائر الحكومية

ألمانيا تسجل 10 وفيات و5587 إصابة جديدة بكورونا




الأحد، 18-10-2020 04:29 م

حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا

4857056-1492355257


الوكيل الاخباري - نفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية نجوى كرم على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

اضافة اعلان

حيث أكدت المصادر أن الإصابة بفيروس كورونا ليست بالأمر المعيب، وكلنا معرضون للمعاناة من هذا المرض، مشيرةً إلى أنه لو كان الأمر صحيحا لكانت الفنانة قد بادرت إلى الإعلام عن هذا الخبر دون خجل. 


يُذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تشارك هذه الفترة ضمن لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور" إلى جانب كل من النجوم هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين.

 

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ee3da7f8-a041-4525-a7e9-edb09ff36667_16x9_1200x676

الموت يغيب الفنانة التونسية نعمة

جورج-وسوف

جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

d-lahamag-675-لايف-ستايل-الكشف-عن-السبب-الحقيقي-لغياب-عادل-إمام-عن-عزا-محمود-ياسين

جدل كبير بسبب غياب عادل إمام عن عزاء محمود ياسين

86f829c60b7b46ca9a36d5c2061794e1

اصابة نجمة أنت أطرق بابي بـ فيروس كورونا

b5ce5b60-1d5a-459a-a717-190434f7d888_16x9_1200x676

تامر حسني يطرح مبطلناش احساس

337782_untitled-1_104_

رنا الأبيض تكشف تفاصيل شخصيتها في باب الحارة

أخبار متعلقة
جورج-وسوف

جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

مصطفي-قمر-حبك-علي-جبيني

مصطفى قمر ينفي شائعة وفاته