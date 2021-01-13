حقيقة الخلاف الكبير لشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وسط الشارع

الوكيل الإخباري _ بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حساب حبيب ، اثر خلافهما في الكبير في الشارع الذي وصفه البعض بـ الخلاف الفاضح ، كشف الفنان المصري أحمد سعد عن حقيقة ما تم تداوله .

اضافة اعلان



حيث انه قال : “علاقتي بشيرين وحسام حبيب طيبة جدًا، وعمري ما شفتهم بيتخانقوا”.



واضاف ممازحا : “أنا كدة كدة بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم. ولكن فيه إشاعات كثيرة، أتجنّبها ولا أهتم بها”.

واشار الى أنّه تحدّث مع شيرين وحسام حبيب، بعد هذه الشائعات، لكنهم اكدوا له أنّها خلافات عائلية بسيطة.

المصدر : الامارات نيوز









