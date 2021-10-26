حقيقة عودة فرح بسيسو للدراما السورية

الوكيل الإخباري - ترددت خلال اليومين الماضيين أنباء عن سفر الممثلة الفلسطينية فرح بسيسو من القاهرة إلى دمشق، وذلك من أجل المشاركة في أحد مسلسلات الدراما السورية، لتعود إليها بعد غياب طويل، وتحديداً منذ مشاركتها في مسلسل "حلاوة الروح" عام 2014.



تجدر الإشارة الى ان بسيسو ممثلة فلسطينية درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ثم أصبحت من أهم ممثلات الدراما السورية، اذ انها حوالي خمسين مسلسلاً منها "أبو جانتي، بقعة ضوء، مرايا، عشنا وشفنا، عرسان آخر زمن، الزير سالم، قوس قزح، الفصول الأربعة".

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المصدر - الفن