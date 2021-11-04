الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:13 م

حكاية ميرفت أمين مع الزمان تتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - تصدر مسلسل "إلا أنا: حكايتي مع الزمان" من بطولة الممثلة المصرية ميرفت أمين، الترند في مصر على موقع التواصل الإجتماعي مع عرض الحلقة الجديدة ليصبح الموضوع الأكثر جذباً لاهتمامات المتابعين، فالعمل نجح في إثارة نقاشات حول ما قد تعانيه الزوجة من إساءة معاملة على مدى زمني طويل، وإلى أي مدى يمكنها التحمل والصبر للحفاظ على الزواج.

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تدور أحداث المسلسل حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها لأجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها بصعوبة توافق تحت شروط صارمة، ليتفاجأ الزوج أنه أمام اختبارات صعبة، ويجب عليه اجتيازها، وإلا سيفقد عشرة العمر وحبيبة قلبه.

 

"حكايتي مع الزمان" من بطولة ميرفت أمين وأشرف زكي في دوري الزوجين، من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

 

المصدر - الفن 

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