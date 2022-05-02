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الإثنين، 02-05-2022 11:12 ص

حنان ترك تودع شهر رمضان برسالة مؤثرة

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الوكيل الإخباري - في رسالة وداع لشهر رمضان المبارك الذي انقضى منذ ساعات قليلة نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها علقت عليها ببعض الأدعية، طالبة من الله أن يتقبل صالح الأعمال في الشهر الكريم.

وكتبت حنان قائلة: "اقترب موعد الفراق يا رمضان.. أنت ستعود، ولكن هل سنعود معك؟، اللهم إنك سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال، فلك الحمد على هذه النعمة.. وها نحن في الختام سنسلمك ربنا رمضان.. فتقبله منا بصيامه وقيامه.. واعف عن زلاتنا يا رحيم.. اللهم يا حي يا قيوم سلمنا لرمضان القادم ونحن في صحة وعافية ومن نحب.. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبائنا ومن له فضل علينا ومن له حق علينا من النار.. وأحسن خاتمتنا جميعاً.. وكل عام وأنتم بخير".

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